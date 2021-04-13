США решили увеличить численность войск в ФРГ

США собираются увеличить военное присутствие на территории ФРГ на 500 человек, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.

«Войска [США] в ФРГ будут усилены на 500 человек», – передает ТАСС слова Крамп-Карренбауэр.

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.

«Первый вопрос в отношении войск, размещаемых в Германии, о чем я сказал ранее, и том, является ли это сигналом России. Позвольте мне заверить вас, что это сигнал НАТО, что мы поддерживаем НАТО в полной мере и, что наиболее важно, что мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии. Мы продолжим укреплять наше партнерство и наш союз. Это (увеличение военного присутствия) дает нам дополнительные возможности в космосе, киберпространстве и других вопросах», – сообщил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, в феврале советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США заморозят передислокацию своих военных из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире.