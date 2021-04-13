 

Минпромторг решил расширить категории льготного автокредитования

13.04.2021, 13:38, Новости дня
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Минпромторг в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и расширит категории участников программы льготного автокредитования, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться», – передает ТАСС слова Мантурова на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

«Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года», – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



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