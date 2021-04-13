 

Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России

13.04.2021, 13:38, Новости дня
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Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, сообщила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.

Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться», она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.

В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.

«Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.

Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.

До этого президент РФ Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».



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