Гарик Харламов пошутил о браке с Кристиной Асмус: “Имитация”

32-летняя актриса Кристина Асмус и 40-летний комик Гарик Харламов сообщили о своем решении расстаться после семи лет брака еще летом прошлого года. Тогда супруги выпустили совместное заявление на своих страницах в Instagram, уточнив, что “никаких комментариев СМИ они давать не будут”. Но за все эти месяцы они оба не раз говорили о разводе и его вероятных причинах в различных интервью, в соцсетях и даже в эфире различных телешоу.

И если Кристина чаще распространяется о своей личной жизни в Instagram, отец ее дочери Гарик Харламов дает комментарии в подкастах и даже на телевидении. Причем все их непрозрачные реплики преподносятся с юмором, поэтому сложно понять, какова в них доля правды. Накануне на федеральном телевидении вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие Гарик Харламов и Павел Воля традиционно начали шоу с “разогрева” публики. Общаясь с лыжником и призером Олимпийских игр Александром Большуновым, его спросили, как спортсмены тренируются в межсезонье, когда на улице нет снега для тренировок.

Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация. Имитация лыжного хода,

– рассказал гость. Гарик не удержался от шутки в адрес бывшей жены и сказал:

А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Летом прошлого года супруги решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram. Казалось, между бывшими супругами остались хорошие отношения, в доказательство чему в январе этого года они вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”. Однако реальность немного иная: прояснить ситуацию спустя некоторое время решила сама Кристина на своей Instagram-странице, где опубликовала пост с ответами на самые популярные вопросы от подписчиков. В частности, в каких отношениях они сейчас с Харламовым.

Все сложно… Он очень обижен на меня.

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