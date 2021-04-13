 

Гарик Харламов пошутил о браке с Кристиной Асмус: “Имитация”

13.04.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

32-летняя актриса Кристина Асмус и 40-летний комик Гарик Харламов сообщили о своем решении расстаться после семи лет брака еще летом прошлого года. Тогда супруги выпустили совместное заявление на своих страницах в Instagram, уточнив, что “никаких комментариев СМИ они давать не будут”. Но за все эти месяцы они оба не раз говорили о разводе и его вероятных причинах в различных интервью, в соцсетях и даже в эфире различных телешоу.

И если Кристина чаще распространяется о своей личной жизни в Instagram, отец ее дочери Гарик Харламов дает комментарии в подкастах и даже на телевидении. Причем все их непрозрачные реплики преподносятся с юмором, поэтому сложно понять, какова в них доля правды. Накануне на федеральном телевидении вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие Гарик Харламов и Павел Воля традиционно начали шоу с “разогрева” публики. Общаясь с лыжником и призером Олимпийских игр Александром Большуновым, его спросили, как спортсмены тренируются в межсезонье, когда на улице нет снега для тренировок.

Ну, как обычно тренируемся. Обычно летом кросс, роллеры, имитация. Имитация лыжного хода,

– рассказал гость. Гарик не удержался от шутки в адрес бывшей жены и сказал:

А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Летом прошлого года супруги решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram. Казалось, между бывшими супругами остались хорошие отношения, в доказательство чему в январе этого года они вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”. Однако реальность немного иная: прояснить ситуацию спустя некоторое время решила сама Кристина на своей Instagram-странице, где опубликовала пост с ответами на самые популярные вопросы от подписчиков. В частности, в каких отношениях они сейчас с Харламовым.

Все сложно… Он очень обижен на меня.

Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Мнение: Стихи для Путина в Херсоне

27.11 / Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марат Сафин и другие гости дня рождения ресторана

01.10 / Мнение: “Облако-рай”

10.04 / Специалисты назвали самый полезный чай на завтрак

11.02 / Дочь Любови Успенской рассказала об обиде на мать

05.04 / Гибридная политика патриарха

21.08 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их любимому особняку, который они решили продать из-за детей

07.07 / Корабли НАТО приближаются к границам России

31.12 / В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом

08.07 / Мнение: Ее тело нашли у реки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика