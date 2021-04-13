Ателье Lightweight представило 740-сильную версию купе BMW M2

Известное ателье Lightweight Performance официально презентовало новую версию BMW M2 с приставкой Finale Edition.

Вместе с тем автомобиль получил 731-сильный агрегат в доработанной модификации. Такая версия оснащается заднеприводной системой. Кроме того, изменения коснулись выхлопной системы с улучшенными патрубками. Новый Finale Edition обладает крупными колесными дисками, стильным рулем, а также карбоновыми вставками на кузове.

Также инженеры предусмотрели доработанные пружины и отскок. Автомобиль представлен в черном оттенке, что придает ему еще более агрессивную внешность. Остальные подробности на данный момент остаются засекреченными.