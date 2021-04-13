ABC News – «распространяется, как лесной пожар» — в штате Мичиган фиксируют резкий рост заражений COVID-19

Несмотря на рекордное число вакцинаций, некоторые регионы США сталкиваются с всплеском новых случаев заражения коронавирусом. Особенно остро проблема ощущается на Верхнем Среднем Западе, в том числе в штате Мичиган, где число госпитализаций с COVID-19 подскочило на 30%, передаёт ABC News.

Добрый вечер. Спасибо, что смотрите нас в это воскресенье. С вами Линдси Дэвис. Мы начинаем сегодняшний выпуск со всё более отчаянной ситуации, вызванной распространением COVID по всей стране и опасениями четвёртой волны.

Находящиеся на передовой медработники Мичигана заявили нам, что вирус там распространяется словно лесной пожар. Некоторым пациентам приходится ждать от восьми до десяти часов, чтобы попасть в больницы. Губернатор штата вновь умоляет федеральные власти увеличить поставки вакцин.

В то же самое время США достигли рекордного числа вакцинации за один день. Сообщается, что только за субботу было сделано более 4,6 миллиона прививок. И к концу грядущей недели 42 штата предоставят право на вакцинирование всем людям от 16 лет и старше.

Но темпы вакцинации могут замедлиться. Поставки средства от Jonson & Jonson сокращаются, и представители здравоохранения предупреждают о росте случаев заражения на общенациональном уровне.

С репортажем из Нью-Йорка корреспондент ABC News Тревор Олт.

Сегодня вечером находящиеся на передовой медработники Мичигана сражаются с наихудшим новым всплеском коронавируса. По их словам, вирус распространяется словно лесной пожар.

КИМ СТЕЙСИК, медсестра отделения интенсивной терапии больницы Beaumont Health: Ситуация удручающая. Мы чувствуем себя эмоционально опустошёнными.

Медсестра отделения интенсивной терапии Ким Стейсик рассказала нам, что смена в понедельник стала самой худшей за всю её 15-летнюю карьеру.

КИМ СТЕЙСИК: Я ходила из палаты в палату в течение восьми часов, и мне было нечего им (пациентам. — ИноТВ) дать. Я ничего не могла сделать. Оставалось только ждать, смотреть и надеяться, что они переживут мою смену.

За прошлую неделю число госпитализаций на Верхнем Среднем Западе подскочило на 30 процентов. В результате пациентам приходится ожидать от восьми до десяти часов, говорит Джефф Морафски, который работает медбратом к северу от Детройта.

ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Насколько ситуация отличается от самых худших дней прошлого года?

ДЖЕФФ МОРАФСКИ, дипломированный медбрат госпиталя McLaren Macomb: Я думаю, всё ещё хуже. У нас недостаточно количества людей, которые способны оказать необходимую помощь. Младший медицинский персонал массово увольняется.

Федеральное правительство отправляет в Мичиган дополнительный персонал для проведения вакцинации. Но губернатор Гретхен Уитмер вновь подчёркивает, что в действительности её штату нужно ещё больше вакцин.

ГРЕТХЕН УИТМЕР, губернатор штата Мичиган: Мы считаем, что, когда возникает новый всплеск, необходимо спешно покрыть возникающую потребность.

Кроме того, страна готовится к 85-процентному падению поставок вакцины Jonson & Jonson. Это может стать помехой, учитывая, что, согласно репортажам, за субботу было сделано рекордное количество прививок — более 4,6 миллиона.

БЕТ ДЭЛИ, глава бюро по контролю инфекционных заболеваний в Нью-Гэмпшире: На прошлой неделе мы получили около 20 тысяч доз. На следующей, на этой неделе мы получим только порядка 2,5 тысячи доз.

И, по словам чиновников, в ожидании вакцин заражаются более молодые американцы. Одним из них стал житель Нью-Йорка Альфредо Хёркулис. Активный ведущий здоровый образ жизни 39-летний мужчина только что воссоединился со своей семьёй после 72 дней в больнице.

АЛЬФРЕДО ХЁРКУЛИС, пациент, перенёсший COVID-19: Это второй шанс. И я не собираюсь тратить его впустую.

Он благодарен за этот второй шанс. С нами на связи Тревор Олт, который находится у центра массовой вакцинации в Нью-Йорке. И, Тревор, появилось новое исследование, которое ставит под сомнение эффективность вакцины Pfizer в борьбе с одним из вызывающих беспокойство штаммов вируса. Расскажите нам об этом поподробнее.

ТРЕВОР ОЛТ: Это исследование было проведено в Израиле, Линдси. Его авторы выяснили, что люди, вакцинированные Pfizer, могут заразиться южноафриканским штаммом. Он может пробиться сквозь иммунную защиту успешнее британского варианта. Тем не менее стоит отметить: эти пробивающиеся сквозь иммунную защиту инфекции в целом всё ещё встречаются достаточно редко. Линдси?

Тревор, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.