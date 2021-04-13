Times – после ослабления карантина британцы поспешили в магазины, пабы и парикмахерские

С начала недели в Соединённом Королевстве были отменены некоторые ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса. Британцы незамедлительно отправились в магазины, парикмахерские и пабы, куда они не могли попасть в течение нескольких месяцев, пишет The Times.



Reuters

В понедельник власти Великобритании ослабили в стране карантинные ограничения. Этим незамедлительно воспользоваться магазины, тренажёрные залы и парикмахерские, которые возобновили свою работу, пишет The Times.

Кроме того, несмотря на непогоду, некоторые любители спиртного с самого раннего утра отправились в пабы. Ведь питейные заведения впервые за более чем три месяца начали обслуживать клиентов на улице.

Предыдущие правила комендантского часа с 22:00 и требование заказывать вместе с напитком сытную еду были отменены, но необходимость соблюдать социальную дистанцию сохранилась. Тем не менее завсегдатаи паба в английском городке Хаддерсфилд признались журналистам, что его открытие напомнило им «новогоднюю вечеринку».

Накануне Борис Джонсон призвал сограждан «вести себя ответственно». Премьер-министр тоже планировал выпить праздничную пинту пива в честь ослабления ограничений, но ему пришлось отложить эту затею после смерти принца Филиппа, отмечает издание.

Впервые с 4 января в стране возобновили работу магазины, предлагающие предметы не первой необходимости. Покупатели выстраивались в очереди у торговых точек в Бирмингеме, Ливерпуле, Ньюкасле и Лондоне, подчёркивает The Times.

Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон сказала изданию, что понедельник стал «важным днём» для владельцев магазинов. По её словам, многие из них были «взволнованы и отчаянно хотели» снова принимать клиентов.

Британцы в течение многих месяцев не могли получить профессиональную стрижку. Поэтому самыми загруженными малыми предприятиями в стране оказались парикмахерские, обращает внимание The Times.

Ещё до того, как солнце взошло над лесистыми холмами, окружающими городок Нейлсворт, Джон Идингтон сидел в парикмахерском кресле. «Моя жена велела мне пойти постричься на рассвете, но я и представить не мог, что это будет 5:30 утра», — заявил The Times 68-летний пенсионер. Он стал первым клиентом Джереми Аллена, владельца парикмахерской Gyles Allen, который стриг почти без перерыва до позднего вечера.

Визиты к Аллену уже расписаны на три недели вперёд. Он будет трудиться ежедневно с 6 утра до 9 вечера с небольшими 15-минутными перерывами. «После первого карантина мы поняли, что нужно просто принять это и работать сверхурочно, чтобы обслужить как можно больше клиентов и наверстать упущенное», — заявил парикмахер.

«Приятно вернуться к работе, и мне очень повезло, что у нас есть по-настоящему потрясающие клиенты, которые остались с нами спустя столько времени. Я очень счастлив», — добавил он.

Спортивные залы также сообщают о высоком спросе. 79-летняя Клэр Ле Вэй была одной из первых, кто вошёл в развлекательный центр Stratford Park в городке Страуд, графство Глостершир, чтобы насладиться тренировкой. По её словам, она живёт одна, поэтому чувствовала себя довольно изолированной во время карантина. Возвращение к занятиям для неё — начало налаживания нормальной социальной жизни вне дома.

В Соединённом Королевстве были сняты или ослаблены некоторые другие ограничения. Спа-салоны, зоопарки, тематические парки, библиотеки и общественные центры получили возможность принимать посетителей, а члены одной семьи отныне могут провести отпуск в Англии в гостиницах с самообслуживанием.

При этом социальное взаимодействие в помещении продолжает оставаться значительно ограниченным. Это объясняется тем, что подавляющее большинство британцев всё ещё не прошло полный курс вакцинации от COVID-19, заключает The Times.