 

В ДНР рассказали о точке невозврата в ситуации в Донбассе

13.04.2021, 12:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартынова заявила, что киевские власти перешли черту в начале 2014 года. Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил начать “антитеррористическую операцию”.

Мартынова отметила, что новое руководство страны отказалось услышать голос русскоговорящего населения. Идеология Киева предполагала уничтожение всего, что хоть как-то связано с Россией. По ее словам, власти, ведомые националистической идеей, подняли оружие против мирных граждан.

“Это стало точкой невозврата”, – сказала Мартынова.

Эксперт добавила, что ДНР чужды те ценности, которые пытаются насадить на Украине. Она назвала невозможной жизнь рядом с теми, кто восхваляет Степана Бандеру и плюет на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Донбасс по-прежнему крепко связан с Россией, заключила она.

Ранее Владимир Путин раскрыл свою позицию по Донбассу. Президент России пообещал не бросать эту территорию. “Несмотря ни на что”, – отметил он. Политик признался, что перед его глазами до сих пор стоят люди, пострадавшие в результате боевых действий на юго-востоке Украины.

Напомним, отношения Киева и Москвы ухудшились в начале 2014 года. Украина обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле отвергли это утверждение, отметив, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, а, наоборот, заинтересована в его скором решении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Что не так с тайной жизнью президента?

18.03 / Байден извинился перед Кадыровым за слова о Путине

12.07 / Мнение: Жалоба от сотрудников севастопольского СОБРа

14.02 / Мнение: Об импичменте Трампа

19.08 / Камера засняла на кладбище ребенка, в котором мать опознала свою убитую два года назад дочь

31.08 / Ответственность против технологий

08.09 / Эксперты назвали 10 автомобилей, у которых чаще всего скручивают пробег

17.11 / На аукционе Якубович продал кепку Лужкова за 5 тысяч долларов

25.08 / Остатки взрыва сверхновой найдены на дне Индийского океана

16.10 / Тихановская встала в сцепку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика