Китай ответил на заявления Канады об активизации иностранных разведок

Канада пытается отвести от себя подозрения, обвиняя Россию и Китай в активной шпионской деятельности, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Боюсь, что это ситуация, когда вор кричит «держи вора!» Какие у них доказательства? Они не могут обливать других грязью», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Ранее во вторник глава Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо заявил, что уровень активности иностранных разведок на территории Канады в 2020 году достиг показателей времен холодной войны.