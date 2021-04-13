 

Китай ответил на заявления Канады об активизации иностранных разведок

13.04.2021, 12:45, Новости дня
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Канада пытается отвести от себя подозрения, обвиняя Россию и Китай в активной шпионской деятельности, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Боюсь, что это ситуация, когда вор кричит «держи вора!» Какие у них доказательства? Они не могут обливать других грязью», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Ранее во вторник глава Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо заявил, что уровень активности иностранных разведок на территории Канады в 2020 году достиг показателей времен холодной войны.



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