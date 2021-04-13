 

Кремль опроверг, что Путин работает над посланием в «секретном бункере»

13.04.2021, 12:45, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что послание главы государства парламенту готовится в некоем «секретном бункере». Он уточнил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а напротив Дома правительства РФ находится не бункер, а Координационный центр кабинета министров.

«Напротив «Белого дома» (Дом правительства – прим. ВЗГЛЯД) через реку – это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

По его словам, этот центр «абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты». Песков уточнил, что данное здание относится к комплексу гостиницы «Украина». «Сегодня именно этот Координационный центр посетит глава государства», – добавил пресс-секретарь президента.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле», – рассказал Песков и обратил внимание, что «в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров». «Никакого секрета здесь нет», – подытожил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию.



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