Профессора МФТИ отправили под арест по подозрению в госизмене

Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене, соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», – отметила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова ТАСС.

Дело не маркировали грифом секретности.

Источник агентства сообщил, что Голубкин – работник МФТИ, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктор технических наук. Он занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.

Напомним, ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБ предъявили ученому обвинение в госизмене.