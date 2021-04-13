 

Профессора МФТИ отправили под арест по подозрению в госизмене

13.04.2021, 12:45, Новости дня
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Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене, соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы.

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», – отметила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова ТАСС.

Дело не маркировали грифом секретности.

Источник агентства сообщил, что Голубкин – работник МФТИ, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктор технических наук. Он занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.

Напомним, ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБ предъявили ученому обвинение в госизмене.



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