Экономисты! – Личное мнение

Примерное в это время, но год назад, наши селебруны вдруг массово стали вопить, что они умирают. Есть нечего, купить еды не на что, концерт в филармонии дать не дают — короче, спасайся, кто может.

Я тогда их послушала так и пальцем у виска ещё покрутила. Подумала: врут? Или и впрямь две недели без работы и гонораров стали проблемой?



Сходили в магазинчик, сэкономили! Фото: Соцсети

Потом переговорила с одними, посмотрела на других — нет, эти странные люди не врали. В сетевые магазины стали ходить — с авоськами.

Не преувеличиваю, лично видела. Одна так вообще прямо сказала: я включила режим экономии!

Ржачно, конечно. Сначала они жили так, будто последний день у них каждый день — всё заработанное тут же спускали. Рестораны, пьянки, икра пяти видов.

Потом, как пандемия по голове дала, впали в другую крайность, экономы хреновы — в самые дешёвые сетевые магазины пошли, чтобы купить гнилой морковки.

В голове — колокольный звон. Считать будто и не умеют — впрочем, вряд ли многие на математику-то ходили, как считать тут научишься?

О чём это я? Смотрите, приведу вам простейший расчёт.

Килограмм картошки в дешёвенькой продуктовой сети стоит 80 рублей. Треть из неё — гнилая. Из оставшейся — половина уварится. В итоге порция картошки без учёта вашего труда на кухне и расходов на приготовление обойдётся в 50 рублей.

Посчитаем, сколько бензина вы ещё грохнули на поездку в магазин или не будем?

Хуже всего, что продукты все всегда покупают с запасом. Захотелось картошечки? Вы берёте сетку в 3 кг. А умом ведь понимаете, что жрать её больше одного раза не нужно, и вот почистив 500 грамм, остально оставляете гнить под раковиной.

В этом случае, порция вашей картошки сразу становится дороже, чем в ресторане.

Сэкономили, экономисты!

Как вы знаете, я уже давно не хожу по магазинам, не парюсь и заказываю Grow Food. Ради интереса просчитала возможную «экономию» по линейке питания GrowFood, если бы я готовила то же самое дома, купив продукты в самом средненьком магазине. Заморочилась, вот таблица, чтобы вы понимали:

1 день Daily

Завтрак: Тыквенные блинчики и сливочный мусс с манго (~174 рубля)

Обед: Крем суп с лососем (~199 рублей)

Полдник: сэндвич с моцареллой и ветчиной (~116 рублей)

Ужин: куриное филе в морковном кляре с картофелем айдахо и брокколи (~229 рублей)

За 1 день питания — 768 руб.

Среднее время на готовку: завтрак ~40 минут; обед ~1 час; полдник ~10 минут; ужин ~ 1,5 часа

Среднее время на поход в магазин: ~60 минут

Пешком до ближайшего магазина: ~10-15 минут в каждую сторону

На транспортемашине до дальнего магазина: транспорт 55 рублей (тудаобратно); на машине ~30 рублей за бензин (тудаобратно)

Электрическая плита в среднем расходует 0.9 кВт*ч.

Среднее энергопотребление духовки: 0,8 кВт*ч.

СВЧ-печь тратит от 0,7 до 1,2 кВт*ч.

Посудомоечная машина будет расходовать от 0,8 до 0,95 кВт*ч за один цикл.

Стоимость одного кВт/ч (руб.): 5,47 руб.

Итого затрат на 1 день:

799,05 рублей при использовании авто

849,05 рублей при использовании транспорта

Потраченного времени: 3 час 20 мин

Стоимость 1 дня питания по daily: 690 рублей.

Выгода в день составляет около 135 рублей в день на одного человека!

В GrowFood это меню на день стоит 690 рублей. При самостоятельной закупке и готовке то же самое — в лучшем случае! — обойдётся вам в 820 рублей.

Вышло, что если вы готовите сами, питание на день выходит дороже на 135 рублей! При этом вы ещё хорошенько потрахаетесь с кастрюлями и сковородками, убив на кухне 3,5 часа.

Ох же ж, как выгодно! В кавычках, естественно.

Важный момент: дома все готовят однообразно. Главная беда — не столько деньги, сколько головная боль, что приготовить. Вряд ли вы будете готовить себе блинчики со сливочным муссом манго, а от картошки каждый день взвоете не только вы, но и вся семья.

Питание должно быть не только доступным, полезным, но и разнообразным!

В какую сумму вы оцениваете своё время? Если вам нравится ездить в магазины по пробкам, потом стоять на кухне и тратить в месяц больше на 4 тысячи на одного члена семьи, то это, наверное, можно назвать таким хобби. Странным, затратным, но мало ли, кому и что нравится?

Адекватные же люди умеют считать и беречь не только деньги, но и время. Когда оба этих фактора оказываются для вас в плюсе, то этим и нужно пользоваться.

Многие орут, что готовое здоровое питание — это дорого! Вот я вам посчитала, что нифига подобного — дешевле, чем всё делать самой.

Пользуйтесь!

И чтобы вам, мои дорогие, было ещё дешевле — вот вам как всегда огромная скидка от меня! Заказывайте, питайтесь вкусно, полезно, разнообразно и… И экономно!

А вы считаете деньги, свои траты или живёте так, будто селебруны?

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