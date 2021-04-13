Экономисты! – Личное мнение
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Примерное в это время, но год назад, наши селебруны вдруг массово стали вопить, что они умирают. Есть нечего, купить еды не на что, концерт в филармонии дать не дают — короче, спасайся, кто может.
Я тогда их послушала так и пальцем у виска ещё покрутила. Подумала: врут? Или и впрямь две недели без работы и гонораров стали проблемой?
Сходили в магазинчик, сэкономили! Фото: Соцсети
Потом переговорила с одними, посмотрела на других — нет, эти странные люди не врали. В сетевые магазины стали ходить — с авоськами.
Не преувеличиваю, лично видела. Одна так вообще прямо сказала: я включила режим экономии!
Ржачно, конечно. Сначала они жили так, будто последний день у них каждый день — всё заработанное тут же спускали. Рестораны, пьянки, икра пяти видов.
Потом, как пандемия по голове дала, впали в другую крайность, экономы хреновы — в самые дешёвые сетевые магазины пошли, чтобы купить гнилой морковки.
В голове — колокольный звон. Считать будто и не умеют — впрочем, вряд ли многие на математику-то ходили, как считать тут научишься?
О чём это я? Смотрите, приведу вам простейший расчёт.
Килограмм картошки в дешёвенькой продуктовой сети стоит 80 рублей. Треть из неё — гнилая. Из оставшейся — половина уварится. В итоге порция картошки без учёта вашего труда на кухне и расходов на приготовление обойдётся в 50 рублей.
Посчитаем, сколько бензина вы ещё грохнули на поездку в магазин или не будем?
Хуже всего, что продукты все всегда покупают с запасом. Захотелось картошечки? Вы берёте сетку в 3 кг. А умом ведь понимаете, что жрать её больше одного раза не нужно, и вот почистив 500 грамм, остально оставляете гнить под раковиной.
В этом случае, порция вашей картошки сразу становится дороже, чем в ресторане.
Сэкономили, экономисты!
Как вы знаете, я уже давно не хожу по магазинам, не парюсь и заказываю Grow Food. Ради интереса просчитала возможную «экономию» по линейке питания GrowFood, если бы я готовила то же самое дома, купив продукты в самом средненьком магазине. Заморочилась, вот таблица, чтобы вы понимали:
1 день Daily
Завтрак: Тыквенные блинчики и сливочный мусс с манго (~174 рубля)
Обед: Крем суп с лососем (~199 рублей)
Полдник: сэндвич с моцареллой и ветчиной (~116 рублей)
Ужин: куриное филе в морковном кляре с картофелем айдахо и брокколи (~229 рублей)
За 1 день питания — 768 руб.
Среднее время на готовку: завтрак ~40 минут; обед ~1 час; полдник ~10 минут; ужин ~ 1,5 часа
Среднее время на поход в магазин: ~60 минут
Пешком до ближайшего магазина: ~10-15 минут в каждую сторону
На транспортемашине до дальнего магазина: транспорт 55 рублей (тудаобратно); на машине ~30 рублей за бензин (тудаобратно)
Электрическая плита в среднем расходует 0.9 кВт*ч.
Среднее энергопотребление духовки: 0,8 кВт*ч.
СВЧ-печь тратит от 0,7 до 1,2 кВт*ч.
Посудомоечная машина будет расходовать от 0,8 до 0,95 кВт*ч за один цикл.
Стоимость одного кВт/ч (руб.): 5,47 руб.
Итого затрат на 1 день:
799,05 рублей при использовании авто
849,05 рублей при использовании транспорта
Потраченного времени: 3 час 20 мин
Стоимость 1 дня питания по daily: 690 рублей.
Выгода в день составляет около 135 рублей в день на одного человека!
В GrowFood это меню на день стоит 690 рублей. При самостоятельной закупке и готовке то же самое — в лучшем случае! — обойдётся вам в 820 рублей.
Вышло, что если вы готовите сами, питание на день выходит дороже на 135 рублей! При этом вы ещё хорошенько потрахаетесь с кастрюлями и сковородками, убив на кухне 3,5 часа.
Ох же ж, как выгодно! В кавычках, естественно.
Важный момент: дома все готовят однообразно. Главная беда — не столько деньги, сколько головная боль, что приготовить. Вряд ли вы будете готовить себе блинчики со сливочным муссом манго, а от картошки каждый день взвоете не только вы, но и вся семья.
Питание должно быть не только доступным, полезным, но и разнообразным!
В какую сумму вы оцениваете своё время? Если вам нравится ездить в магазины по пробкам, потом стоять на кухне и тратить в месяц больше на 4 тысячи на одного члена семьи, то это, наверное, можно назвать таким хобби. Странным, затратным, но мало ли, кому и что нравится?
Адекватные же люди умеют считать и беречь не только деньги, но и время. Когда оба этих фактора оказываются для вас в плюсе, то этим и нужно пользоваться.
Многие орут, что готовое здоровое питание — это дорого! Вот я вам посчитала, что нифига подобного — дешевле, чем всё делать самой.
Пользуйтесь!
И чтобы вам, мои дорогие, было ещё дешевле — вот вам как всегда огромная скидка от меня! Заказывайте, питайтесь вкусно, полезно, разнообразно и… И экономно!
А вы считаете деньги, свои траты или живёте так, будто селебруны?
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Источник: Лена Миро
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