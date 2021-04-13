Мнение: Мы за ценой не постоим

Жертвами вчерашнего запрета на авиаперелеты в Турцию по факту становятся примерно 500 тысяч человек, которые имели неосторожность оплатить тур в Турцию. Теперь им придется пересматривать планы на майские праздники и ограничиваться шашлыком на балконе.

Хитрость в том, что Турция в период поголовного закрытия значительного числа маршрутов была для российских граждан транзитным хабом, откуда можно было улететь в другие страны, с которыми в России сообщение закрыто, а вот у Турции открыто.

Но пацанские понты нашего подвального стратега стоят гораздо больше, чем интересы людей. Это, кстати, относится и к Донбассу, которым прикрывают нынешнее обострение. У Путина было 7 лет, чтобы решить проблему. Но он предпочел торговать этими людьми – в его понимании политика – это всегда, когда людям плохо и становится еще хуже. И тут выходит он весь в белом. Ну ведь прекрасно же?

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