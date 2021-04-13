 

Рианна и A$AP Rocky сходили на свидание в Лос-Анджелесе

13.04.2021, 12:22, Разное
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Многие селебрити, живущие на Голливудских холмах, предпочитают тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, в том числе и певица Рианна. Для защиты от внешнего мира она даже недавно приобрела особняк с “живым забором” из деревьев. Но в Лос-Анджелесе количество папарацци на душу населения настолько зашкаливает, что иногда попытки звезд скрыть отношения с треском проваливаются. Это и случилось накануне со звездной парой.

Рианна и A$AP Rocky были замечены вместе на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе. Они выходили из него по очереди, но почти одновременно, что не оставило сомнений – у них был романтический ужин. Для выхода Рианна выбрала черное платье, которое было скрыто под длинным кожаным плащом. Рэпер повторил тренд спутницы и тоже облачился в кожу: на нем была черная куртка и черные штаны. Завершили его образ сапоги на массивной подошве.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”.

Последние несколько недель они неразлучны. Это новые отношения, но они оба, кажется, очень в них заинтересованы. Они всегда прекрасно проводили время вместе, у них много общего. Они помогают сообществам, в которых выросли, A$AP щедрый, как и Рианна. Многие скажут, что он отличный парень,

– рассказал инсайдер People, отметив, что “Рианна, кажется, очень счастлива”. Когда этот роман начался, точно неизвестно. В январе 2020 года Рианна порвала отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, с которым встречалась с 2017 года. A$AP Rocky, в свою очередь, в 2017 году встречался с моделью Кендалл Дженнер.

Ранее артисты могли вместе выйти в свет – как, например, на показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже в 2018 году или на премию The Fashion Awards в Лондоне в 2019-м. Еще раньше рэпер участвовал в выступлениях Рианны в США в рамках ее тура Diamonds в 2013 году, а также они появились вместе на одной сцене на премии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе в 2012-м.Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky



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