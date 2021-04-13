Мнение: “Севастопольская электричка”

Проект маршрута севастопольского трамвая или "городской электрически".

Сам проект дело решенное, сейчас согласовывают маршрут, остановки (максимум, 15) и различные технические детали. Реализация проекта намечена к 2024-му году.

Отправлять планируют с железнодорожного вокзала и использовать уже существующие железнодорожные пути.

Сами "электрички" обещают сделать на московском уровне – в интернетом, кондиционерами и общим комфортом.

В целом, проект интересный, хотя конечно проблему транспортной перегруженности города он не решит.

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