Алиев заявил, что не получил от Путина ответа на вопрос о применении “Искандеров” в Нагорном Карабахе

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

24 февраля 2021 года было опубликовано интервью премьер-министра Армении Николы Пашиняна порталу 1in.am, в котором он заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян. Так он отреагировал на слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить “Искандер” в начале боевых действий.

Замначальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today высмеял слова Пашиняна о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”. За это Хачатряна уволили, а в Генштабе потребовали 25 февраля отставки Пашиняна.

Позже Пашинян заявил, что его неправильно проинформировали относительно “Искандеров”.

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