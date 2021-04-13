Врачи рассказали, почему дергается глаз

Врачи рассказали, почему может начать дергаться глаз. Тик века в ряде случаев является серьезной проблемой. Миокимия представляет собой одну из разновидностей гиперкинеза когда круговая мышца глаза повторяет непроизвольные и короткие стереотипные движения.

По словам неврологов, стресс является далеко не единственной причиной, по которой может действовать глаз. Чаще всего миокимия возникает на фоне возбуждения из-за избытка кофеина, переутомления, в результате чрезмерной нагрузки на глаза, в том числе, из-за долгого пребывания перед экраном компьютера.

При работе за ПК важно каждый час делать небольшие перерывы. Негативное влияние на глаза можно предотвратить путем проведения специальной гимнастики. К тому же в помещении должно быть равномерное и достаточное освещение. Если вокруг глаз будет наблюдаться сухость, появляется покраснение, человек почувствует ощущение песка, то необходимо использовать увлажняющие капли.

В целом важно пить меньше кофе и спиртных напитков, начать высыпаться, заниматься спортом, уменьшить время, проводимое за гаджетами. Если эти меры не помогли улучшить ситуацию, необходимо обратиться к профильному специалисту.

Источник: 72.ru