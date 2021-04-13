 

Айзу Долматову не привлекают голые мужчины

13.04.2021, 12:12, Разное
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Блогер Айза Долматова призналась, что ее не привлекают голые мужчины. Со своими подписчикам в социальной сети Instagram экс-супруга рэпера Гуфа поделилась секретами создания гармоничных отношений. Также она рассказала, что на самом деле ее возбуждает в мужчинах.
Долматова обратилась к мужчинам, заявив, что их голове тело ее давно не привлекает. В представителях сильного пола знаменитость ценит умение поддержать разговор, красивые ухаживания, но точно не обнаженный торс.

Айза Долматова будет спокойно относиться, если избранник станет ставить лайки фотографиям других девушек. Зачастую мужчины делают это, поскольку получают эстетическое удовольствие. Сама же бизнесвумен также не против иногда полюбоваться красивыми фотографиями молодых людей.

Знаменитость затронула вопрос просмотра представителями сильного пола порнографических видео. По ее мнению, в этом нет ничего криминального. Долматова призвала всех девушек не переживать, если их избранники прибегают к подобному занятию.

Сама же Айза Долматова не так давно рассталась с певцом Олегом Майами. Она не скрывает, что сейчас находится в состоянии депрессии.

Источник: www.instagram.com



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