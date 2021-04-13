«Газпром» бесплатно проведет газ в отдалённые кубинские деревни

Компания «Газпром» подписала с правительством Кубы договор, согласно которому российская сторона до 2025 года проложит газопроводы к отдаленным кубинским деревням и обеспечит индивидуальное подключение их жителей к газу.

Поставки самого сырья будут осуществляться в сжиженном виде – с этой целью официальная Гавана планирует взять у Москвы кредит на 2 трлн долларов.

– Мало быть просто богатым, – сказал на церемонии подписания контракта Рауль Кастро. – Надо быть ещё и щедрым, и Россия показала нам, что эти две вещи можно сочетать. Россия – зажиточная страна с огромным запасами ресурсов, однако как мы видим, это также и щедрая страна. Поэтому эти ресурсы делают счастливым не только российский народ, но и народ Кубы. Это и есть дружба в высшем понимании этого слова.

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