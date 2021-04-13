Мнение: Будут ли воровать цифровые рубли

Дело уже решённое: в России вводят цифровой рубль. Выпускать его будет Центробанк, как и бумажные рубли, но при этом в цифровых рублях будет сохраняться вся история операций.

Представьте, что у вас есть купюра в сто рублей, а к ней прикреплён степлером лист бумаги, на котором перечислены все её путешествия:

— 03 апреля. Иванов оплатил в магазине пиво.

— 04 апреля. Петров получил в магазине зарплату.

— 05 апреля. Петров выдал сыну на школьные завтраки.

— 06 апреля. Петров-младший купил в ларьке чебурек.

Примерно так будет работать цифровой рубль: все движения каждой сторублёвки можно будет отследить вплоть до момента, когда её в самом начале выпустил Центробанк. Со стороны обычных пользователей, то есть нас с вами, цифровой рубль будет выглядеть как приложение в мобильнике, типа Сбербанк.Онлайн. Через него мы сможем получать и тратить наши цифровые рубли.

Власти вводят цифровой рубль по нескольким соображениям. Одно из них, менее важное, борьба с теневой экономикой. Обналичивать деньги, брать взятки, заниматься разными грязными делишками будет значительно сложнее, так как каждый рубль, и особенно каждый бюджетный рубль можно будет легко отследить. Цитирую из письма читателя:

Сейчас много говорят о том, что цифровой рубль будет аналогом обычного. Почитал документы. Планируются новые функции, которых нет у бумажного или безналичного рубля:

https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf

«Для контроля целевого использования средства в цифровом рубле могут быть помечены специальным признаком, указывающим на допустимые цели расходования этих средств. Применение цифрового рубля позволит государству автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках государственных контрактов или иных бюджетных платежей, запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению.

Например, если государство выделило организации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, их нельзя будет потратить на приобретение оргтехники»

В США это уже частично реализовано. Тем, у кого доход низкий или нулевой, дают специальные карточки, по которым можно купить продукты питания, но нельзя проиграть в казино и т.д. (а у магазина на счету появляются обычные доллары):

https://en.wikipedia.org/wiki/Supplemental_Nutrition_Assistance_Program

В России реализована пока лишь наиболее важная часть, вручную. Меченые рубли, которые нельзя потратить нецелевым образом, есть при гособоронзаказе:

https://pravoved.ru/question/2784117/

Другое следствие перехода на цифру, более важное, будет заключаться в резком снижении полезности банков для населения. Пропадёт смысл держать деньги в банках, так как можно будет напрямую владеть цифровыми рублями. Также банки перестанут зарабатывать сверхприбыли на эквайринге, то есть на обслуживании банковских карточек в магазинах. Если сейчас за каждый платёж покупателя по карте банк сдирает с магазина 2-3%, то по цифровым рублям ЦБ или уберёт комиссию вовсе, или уменьшит её до символических величин.

Понятно, что банки, которые и без того находятся в состоянии постоянной войны с ЦБ, выступают резко против цифрового рубля. В частности, они пишут, что цифровой рубль будет особенно уязвим перед мошенниками:

https://ria.ru/20210411/rubl-1727743090.html

С одной стороны, дело банков уже проиграно. Все понимают, что цифровой рубль — дело недалёкого будущего. Если вы обратили внимание, крупнейшие банки пытаются сейчас перестать быть банками — они скупают таксопарки, службы доставки еды и прочие сервисы, чтобы выжить, когда традиционный банковский бизнес перестанет приносить существенный доход.

С другой стороны, по поводу мошенничества банки правы. Никакое отслеживание мошенников, конечно же, не остановит.

Украсть деньги можно будет традиционными способами: или через социальный инжиниринг, или взломав смартфон владельца цифровых рублей. Свежая новость — хакеры получили доступ к системе обработки смс, и теперь они могут относительно легко опустошать банковские счета россиян:

https://iz.ru/1148488/natalia-ilina/vpast-v-kommutator-khakery-gotoviat-moshchnuiu-ataku-na-scheta-rossiian-v-mae

В статье пишут, что опасности нет, так как мошенникам «нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов». Это большое лукавство. В большей части нашей банков, не исключая самые крупные, работают беспечные люди с плохой фантазией, которые создают крайне ненадёжные, дырявые системы защиты. Система доступа через логин-пароль ненадёжна, за последние десятилетия хакеры научились обходить её десятками разных способов.

Из-за несовершенства российских законов, материальную ответственность за мошенничество несёт не банк, а клиент банка, так что банки просто не видят смысла вкладываться в безопасность. Нас пока что спасает только тот факт, что мошенников относительно мало, а счета в банке есть почти у каждого россиянина, так что мошенники просто не успевают воровать с такой скоростью, чтобы это стало по-настоящему серьёзной проблемой.

Некоторые скажут: украсть деньги не получится, так как все операции с цифровыми рублями фиксируются. Украденные рубли некуда будет деть.

На практике ничто не помешает мошеннику поменять цифровые рубли в обменнике на доллары. Или, если спецслужбы возьмут все обменники под контроль, просто купить на украденные деньги, например, грузовик с мясом. Мясо — твёрдая валюта, которую невозможно отследить, и которую легко можно «обналичить» в любом городке.

Если ЦБ введёт практику возврата украденных денег по цепочке, проблема не решится: мошенник точно так же купит грузовик с мясом, но крайним окажется не тот, у кого он украл деньги, а продавец этого самого мяса.

Возможно, это приведёт к взрывному обелению экономики: люди и юрлица будут требовать паспорт у каждого, кто покупает у них подержанную табуретку на Авито, чтобы не влететь на деньги, если выплаченные им цифровые рубли затребуют вернуть по цепочке. Но, возможно, всё останется, как было — мошенники просто будут выводить украденные суммы более сложными схемами, и их расходы на вывод возрастут с условных 20% до условных 25%.

Лично я полагаю, что мошенников станет меньше, однако как класс они не вымрут. Будет как с распространением кассовых аппаратов в 19-м веке: после появления касс, нечистым на руку приказчикам стало значительно сложнее класть в карман проходящие мимо них деньги, но воровство в магазинах не искоренено полностью даже в наши дни.