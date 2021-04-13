 

Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей

13.04.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корабли Каспийской флотилии (КФл) РФ направляются из Каспийского в Черное море на учения, информирует Южный военный округ (ЮВО).

В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс».

«На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.

Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

В рамках проводимой в ВС РФ контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии».

Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.

Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.

9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.

Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).

До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.11 / В РФ продлили льготы для малого бизнеса в 2021 году

11.04 / Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

29.08 / Полиция в Берлине начала задерживать протестующих

29.08 / Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне

19.03 / Названы сроки начала оформления электронных паспортов в России

14.07 / В Иране казнен экс-сотрудник минобороны, обвиненный в передаче сведений ЦРУ

28.03 / В ООН осудили массовые убийства в Мьянме

02.01 / Рядом с Солсбери обнаружили загадочный монолит

29.06 / “Реал” выиграл у “Эспаньола”, “Валенсия” уступила “Вильярреалу”

31.03 / По подозрению в шпионаже в пользу РФ в Риме задержаны два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика