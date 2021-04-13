Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2»

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе организации.

В сообщении говорится, что организация уже подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока – 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии, передает РИА «Новости».

Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».

В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.

Тем временем оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.

По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров – в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.