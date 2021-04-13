 

“Известия” опубликовали архивный номер о полете Гагарина в космос

13.04.2021, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исторический номер “Известий” вышел через несколько часов после приземления первого космонавта планеты. С этим событием связаны материалы всех шести полос выпуска.

На первой полосе размещена фотография Юрия Гагарина. «Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо» – такими словами открывается архивный номер.

Советские журналисты расписали полет Гагарина по минутам. Они взяли интервью у жены первого космонавта планеты, побеседовали с жителями Саратовской области, которые первыми увидели его после приземления.

На других страницах архивного номера опубликованы приветственные речи руководителей советского государства и других стран, летчиков, артистов, писателей.

Исторический номер газеты “Известия” и фотографии тех событий может увидеть любой желающий. Они также доступны на выставке “Дверь во Вселенную открыта”, которая проходит в саду “Эрмитаж” и парке “Красная Пресня” в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Что инопланетяне делают на озере Лох-Несс?

16.02 / В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент

03.11 / Певец Стас Костюшкин рассказал о своей ориентации

13.08 / Ортон, Ах-Минг, Нума… – почему у инопланетян такие странные имена?

25.03 / Елизавета Пескова и Александра Жулина представили песню “Папа”, посвященную Дмитрию Пескову

07.03 / Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе

08.08 / Как дочь главы контрразведки ФСБ спрятала свою элитную недвижимость

29.10 / Пушков: Нормализация отношений России и Украины при Зеленском невозможна

01.12 / В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты

03.12 / Мнение: Сказано в рай – значит, в рай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика