“Известия” опубликовали архивный номер о полете Гагарина в космос

Исторический номер “Известий” вышел через несколько часов после приземления первого космонавта планеты. С этим событием связаны материалы всех шести полос выпуска.

На первой полосе размещена фотография Юрия Гагарина. «Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо» – такими словами открывается архивный номер.

Советские журналисты расписали полет Гагарина по минутам. Они взяли интервью у жены первого космонавта планеты, побеседовали с жителями Саратовской области, которые первыми увидели его после приземления.

На других страницах архивного номера опубликованы приветственные речи руководителей советского государства и других стран, летчиков, артистов, писателей.

Исторический номер газеты “Известия” и фотографии тех событий может увидеть любой желающий. Они также доступны на выставке “Дверь во Вселенную открыта”, которая проходит в саду “Эрмитаж” и парке “Красная Пресня” в Москве.