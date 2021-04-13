 

Названа неожиданная причина наплыва мигрантов в России

13.04.2021, 12:04, Разное
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Уже в ближайшем будущем Россия может столкнуться с наплывом мигрантов из южных республик СНГ, считает ряд специалистов. Причина кроется не в экономических, а экологических факторов. Изменения климата могут спровоцировать проблемы с водными ресурсами, которые и без того наблюдаются в Средней Азии, на юге Украины и Молдавии, передает “Царьград”. При этом сама Россия, уверен директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов, к изменениям климата приспособиться сумеет.



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