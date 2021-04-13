Мнение: Метания

Россия выступает за постепенный отказ от доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA. Как отметил министр, за счет таких шагов необходимо снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса. Он напомнил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами.

Характерная особенность путинского режима — судорожные метания от одного решения к другому. Расчет при этом строится на каком-то внезапном эффекте. То это «энергетическая сверхдержава», то «поворот на Восток», то теперь вот «дедолларизация». Все диктаторы чисто психологически привязаны к конечности срока своей жизни, а потому рассматривают горизонт любого планирования исключительно в пределах срока своего жалкого существования. Стратегическое планирование и тем более проекты, рассчитанные на поколения — не для них.

«Чудо-оружие» – вот что они постоянно ищут. И когда не находят, во-первых, сильно расстраиваются, а во-вторых, начинают искать новое. Заканчивается это тоже всегда одинаково: «Где армия Венка?»

С отказом от доллара ситуация аналогичная. Кремлевским невдомек, что для строительства собственной валютной зоны требуется выполнение целого ряда взаимосвязанных условий: растущей экономической и технологической мощи, идеологической привлекательности, культурной экспансии, расширение списка союзников, ближних и дальних. И только при выполнении этих необходимых условий появляется шанс на строительство собственной зоны, в которой можно унифицировать расчеты внутри неё.

СССР вначале построил мощную индустриальную экономику, победил в войне, построил блок Варшавского договора, и только затем начал выстраивать Совет экономической взаимопомощи, который тоже создавался годами и десятилетиями.

Делает ли Путин хоть что-то, чтобы выполнить необходимые условия для строительства собственной экономической зоны? Да вроде бы нет. Экономику он уничтожает, население вымирает, социальная система убита, кругом сплошные враги. Из друзей только исламские фашисты, наркокартели латиносов и африканские людоеды. Дедолларизация в таких условиях может выглядеть только как бартерный обмен автоматов АКМ на колумбийский кокаин. Это максимум, что может выжать Путин из созданной им экономической системы.

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