Все-таки война: Ким Кардашьян и Канье Уэст встретятся в суде

43-летний рэпер Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление 40-летней Ким Кардашьян о разводе. Как пишет издание TMZ, документ фактически зеркально повторяет юридические требования пока еще действующей супруги артиста. Канье так же, как Ким, просит совместную опеку над их четырьмя детьми: 7-летней Норт, 5-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и годовалым Псалмом.

Стоит отметить, что юридический термин “совместная опека” совсем не значит, что родители будут в равной степени заботятся об общих чадах. Возможно, как предполагают СМИ, Ким запросила больше времени и привилегий в общении с детьми, чем и вызвала ответную реакцию Канье. Впрочем, скорее всего, этот документ – предложение четко регламентировать расписание общения с детьми.

Ким и Канье с детьми

Также в заявлении Уэста говорится, что он не имеет финансовых претензий к бывшей жене, но настаивает на том, чтобы судебные издержки каждый из участников процесс выплатил сам. Для Ким это точно не станет проблемой – недавно ее признали одной из самых богатых во всем мире.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись появились в январе, а уже в феврале подтвердились официально. Заявление о разводе подала Ким. Поскольку у пары крепкий брачный договор, финансовых притязаний друг к другу они не имеют. К тому же, очевидно, что оба – каждый сам по себе достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать и себя, и своих детей и вместе и по отдельности. Поэтому в начале бракоразводного процесса, СМИ сходились во мнение, что это будет самый мирный развод из всех возможных.

Ким и Канье поженились семь лет назад, в браке у них появились четверо детей. Долгое время они считались одной из самых крепких пар американского шоу-бизнеса.