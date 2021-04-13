 

Все-таки война: Ким Кардашьян и Канье Уэст встретятся в суде

13.04.2021, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

43-летний рэпер Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление 40-летней Ким Кардашьян о разводе. Как пишет издание TMZ, документ фактически зеркально повторяет юридические требования пока еще действующей супруги артиста. Канье так же, как Ким, просит совместную опеку над их четырьмя детьми: 7-летней Норт, 5-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и годовалым Псалмом.

Стоит отметить, что юридический термин “совместная опека” совсем не значит, что родители будут в равной степени заботятся об общих чадах. Возможно, как предполагают СМИ, Ким запросила больше времени и привилегий в общении с детьми, чем и вызвала ответную реакцию Канье. Впрочем, скорее всего, этот документ – предложение четко регламентировать расписание общения с детьми.

Ким и Канье с детьми

Также в заявлении Уэста говорится, что он не имеет финансовых претензий к бывшей жене, но настаивает на том, чтобы судебные издержки каждый из участников процесс выплатил сам. Для Ким это точно не станет проблемой – недавно ее признали одной из самых богатых во всем мире.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись появились в январе, а уже в феврале подтвердились официально. Заявление о разводе подала Ким. Поскольку у пары крепкий брачный договор, финансовых притязаний друг к другу они не имеют. К тому же, очевидно, что оба – каждый сам по себе достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать и себя, и своих детей и вместе и по отдельности. Поэтому в начале бракоразводного процесса, СМИ сходились во мнение, что это будет самый мирный развод из всех возможных.

Ким и Канье поженились семь лет назад, в браке у них появились четверо детей. Долгое время они считались одной из самых крепких пар американского шоу-бизнеса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / В Москве вор обокрал офис, прикрывая лицо картонкой

25.10 / Прилучный показал в Instagram подросшую 4-летнюю дочь от Муцениеце

06.08 / Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко

02.03 / Финский актер Вилле Хаапасало рассказал, чему его научила Россия

26.08 / На 85-летнего жителя Кабардино-Балкарии завели уголовное дело из-за куста конопли

16.01 / Мнение: Аудиокниги. Зачем? Проблема воли и восприятия

04.02 / Под Москвой у молодого человека нашли полкило наркотиков

26.12 / Мнение: Эвакуация из Дюнкерка и капитуляция Франции

03.08 / Тимошенко заявила об ошибке украинцев: Выбрали правительство невежд

04.01 / Фан-база BTS помогла учёным изучить приобретённый синдром Дауна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика