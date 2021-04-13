Мнение: В этом городе так много вышиванок и ни одного скафандра

Декоммунизированная Украина отказалась от своего космического первородства

«В этом городе так много вышиванок и ни одного скафандра». Эти слова, которые написаны кем-то на одной из киевских улиц, очень хорошо показывают, на сколько световых лет — или, скорее, темных веков — отдалилась от космоса современная Украина. Хотя еще несколько десятилетий назад, на памяти живущих сейчас поколений, она была передовым центром мировой космической науки и созданных на ее базисе технологий, не имевших тогда никаких мировых аналогов. Сегодня от этого не осталось практически ничего. И если до 2014 года украинские предприятия еще принимали участие в совместных международных космических программах с участием других постсоветских заводов, используя уцелевшие научно-производственные цепочки, то после Евромайдана эти связи были разрушены, вместе с надеждой на возрождение и развитие. Днепропетровский «Южмаш» большей частью простаивает, а его работники требуют отдать им долги по зарплате или уезжают на заработки за границу.

Лидер местного профсоюза писал о попытках трудоустроиться чернорабочим в рыбообрабатывающих цехах Эстонии, где он был обманут работодателем. А представители коллектива конструкторского бюро «Южное» запустили специальный интернет-сайт, чтобы рассказать о более чем плачевном существовании своего КБ, исторически связанного с самыми известными страницами освоения космического пространства.

Сотрудники предприятия пишут: «"Южное" не в состоянии обеспечить разработками широко анонсированный совместный с Киевом космический проект Австралии и Украины, хотя украинский посол Николай Кулинич обещал австралийцам, что совместный старт можно осуществить хоть "завтра утром"».

«Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра», — поясняют на своем сайте эти едва ли не последние специалисты украинской космической отрасли.

Они напоминали, что Бразилия закрыла из-за постоянных просрочек бразильско-украинскую программу «Циклон-4», в результате чего Украина потеряла как минимум 800 миллионов долларов и осталась без своей стартовой космической площадки. А американская корпорация «Боинг» выиграла в родном калифорнийском суде дело против КБ «Южное», отсудив дебиторскую задолженность по программе «Морской старт» в размере около 356 миллионов долларов.

КБ «Южное» и «Южмаш» поставляли двигатели для европейского ракетоносителя Vega — но уже в 2019-м этот проект отказался от украинских компонентов. А это, в общем, означает окончательное сворачивание серьезных космических программ с участием украинских «фирм», которые будут выживать за счет распродажи старых советских технологий. Так, в КБ «Южное» пробовали договариваться с Китаем о продаже схем советского спускаемого лунного модуля — хотя сейчас таким инициативам помешают американцы.

А индийская сторона настояла на передаче ей проектной документации советско-украинского ракетного двигателя — который по сути можно считать сегодня индийским.

«Космические» обещания украинских чиновников, которые заявили о решимости открыть к 2062 году собственную космическую базу на Луне, воспринимаются на этом фоне как несмешной анекдот. Дело даже не в том, что конкуренты всеми способами вытеснили Украину с очень специфического и узкоориентированного рынка авиакосмических технологий, где непросто выживать даже сохранившей космическую программу России.Все гораздо хуже. Деиндустриализованная страна в значительной мере растеряла научный, производственный и кадровый потенциал прежних лет, а выкарабкиваться с помощью наработок официально проклятой у нас советской эпохи больше нельзя, поскольку они в значительной степени исчерпали свой технический и моральный ресурс.

У нищего и обремененного долгами государства нет денег на такое затратное и дорогое дело, каким является освоение космоса, не говоря уже о коррупционных скандалах, которые регулярно потрясают все то же «Южное». Вузы почти не готовят необходимых для этого технических специалистов, а те, кто сейчас вынужден разрубать мороженую рыбу в прибалтийских цехах, однажды уйдут на пенсию — если она сохранится к тому времени в нашей стране. Не оставив за собой практически никого.

Увы, но автор киевского граффити прав. Украина действительно променяла скафандры на вышиванки и камуфляж, а наш народ достаточно легко приучили гордиться самым большим в мире тризубом, который можно рассмотреть из космоса посреди херсонского поля — пускай и через телескопы чужих спутников. Но будущее «аграрной сверхдержавы», которое честно обещал украинцам американский посол, предусматривает уборку подсолнечника и кукурузы — а вовсе не равноправное участие в полетах на Марс или на Луну. И потому в национальных новостях Украины будут звучать победные реляции о проплывающей через Днепропетровск барже с арбузами, а вовсе не сводки новых космических стартов и достижений, которые были скучной банальностью в прежние советские времена.

Конечно, украинские обыватели, специфически понимающие патриотизм в качестве ненависти к своим «неправильным» соотечественникам, уже привыкли радоваться успехам Илона Маска. Это волнует их больше уничтожения индустриально-космического потенциала родной страны. А украинские власти предпочитают тихо замалчивать неудобный для них праздник День космонавтики, который практически не отмечается на официальном уровне первыми лицами государства — как часть тоталитарного наследия прежних лет.

Они ограничиваются разговорами об этнических украинских корнях и лагерных злоключениях Королева, представляя дело так, будто уникальная космическая программа развивалась исключительно вопреки советскому руководству и была ненужной игрушкой, которая слишком дорого досталась нашим народам.

Но память о космосе все еще сохраняется в людях нашей страны. Она проявляется повсюду — в той же надписи на стене, которая вполне может сойти сегодня за политическую крамолу, в зачитанных родителями книгах Ефремова и Стругацких, в узорах не до конца декоммунизированных мозаик и силуэтах давно не крашенных ракет, которые кое-где сохранились на детских площадках провинциальных местечек. Наконец — в сотнях фотографий Гагарина, которыми пестрят сегодня ленты украинских социальных сетей, хотя никто не запускал по этому поводу официальный флешмоб.

Это память о временах, когда Украина выбирала скафандр, — кстати сказать, не отказываясь при этом от традиционной вышиванки. Выбирала развитие и будущее, символом которого, в общем, и служит отобранный у нас космос.

Андрей Манчук

https://ukraina.ru/opinion/20210412/1031105504.html

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