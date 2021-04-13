 

Бренд Citroen представил новый кроссовер-лифтбэк Citroen C5 X

13.04.2021, 11:26, Новости дня
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Французская компания Citroen официально представила обновленный кроссовер Citroen C5 X для рынка Китая.

В свою очередь, в Сети продемонстрировали запись, на которой можно рассмотреть данный автомобиль. Вместе с тем уже в скором времени Citroen C5 X появится на китайском рынке. Уже ко второй половине 2021 года кроссовер поставят также на рынок Европы. Новинка получила 19-дюймовые диски, дополнительный обвес, светодиодную оптику.

Кроме того, автомобиль отличается оснастили виртуальной приборной панелью, а также опцией массажера в креслах. Вместе с тем новая модель отличается также увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса. В салоне применили дорогие материалы отделки с кожаными и деревянными вставками.



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