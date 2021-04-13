В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому
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Москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», – цитирует ТАСС Ракову.
В первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание на дому и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. По словам Раковой, на данный момент таких граждан в городе порядка 120 тысяч.
Заммэра уточнила, что для вакцинации горожан на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах города. В них входят квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник московского депздрава.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Напомним, Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.
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