В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому

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13.04.2021, 11:24, Новости дня
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Москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», – цитирует ТАСС Ракову.

В первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание на дому и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. По словам Раковой, на данный момент таких граждан в городе порядка 120 тысяч.

Заммэра уточнила, что для вакцинации горожан на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах города. В них входят квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник московского депздрава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

Напомним, Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.



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