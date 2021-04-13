 

Суд конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given до выплаты компенсации

13.04.2021, 11:24, Новости дня
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Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 млн долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk.

«В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <…>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн долларов», – сообщил источник РИА «Новости».

Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.

Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля. Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.



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