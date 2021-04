Суд конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given до выплаты компенсации

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 млн долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk.

«В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <…>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн долларов», – сообщил источник РИА «Новости».

Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.

Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

