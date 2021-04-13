Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус и не сможет из-за этого выступить на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщили в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев сдал тест, оказавшийся положительным, 12 апреля. Россиянин помещен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP, передает РИА «Новости».

Турнир в Монте-Карло проходит с 11 по 18 апреля. Медведев должен был начать соревнования со второго круга.

Напомним, в ноябре российский теннисист Карен Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге ATP, сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.