 

Ученые не рекомендуют женщинам злоупотреблять кофе из-за возможной зависимости

13.04.2021, 11:18, Разное
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Учёные из США не рекомендуют женщинам злоупотреблять кофе из-за предрасположенности организма к зависимости. Именно поэтому им следует минимизировать употребление этого напитка в течение дня.
В новом исследовании принимали участие 22 женщины. Их разделили на две группы, которым выдавали таблетки. В первом случае использовалось средство с кофеином, а респонденты из второй группы получали плацебо. После эксперимента всех участниц просили описать свои ощущения. Оказалось, что эффект от кофеина действовал на женский организм также, как и последствия употребления наркотического вещества. Медики не исключают, что возможно даже появление психологической зависимости от кофе.

Именно поэтому учёные настоятельно рекомендуют всем женщинам снизить количество потребляемого кофе до минимума. Они также продолжат изучение воздействия кофеина на организм девушек, чтобы изучить механизм возникновения зависимости и разработать действенные методы лечения.

Источник: www.belnovosti.by



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