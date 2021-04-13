 

Вакцину “Спутник V” одобрили в странах с общим населением 3 млрд человек

13.04.2021, 11:10, Разное
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Регистрация российской вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры. Учитывались положительные результаты клинических исследований препарата на территории Индии. Это лишь третья вакцина, одобренная в стране.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев напомнил, что эффективность “Спутник V” составляет 91,6%. Результаты клинических исследований опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet.

“Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований «Спутник V» и локального производства вакцины”, – сказал он.

Помимо этого, РФПИ подписал соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями Индии по производству препарата. В этой стране будет выпускаться более 850 миллионов доз российской вакцины. Это позволит защитить от коронавируса свыше 400 миллионов человек по всему миру, подчеркнул Дмитриев.

По количеству одобрений “Спутник V” занимает второе место в мире. Также российский препарат допущен к применению в Аргентине, Белоруссии, Венгрии, Мексике, Казахстане, Сирии, Египте, Словакии, Ираке, Вьетнаме и других странах.

Вакцина от коронавируса “Спутник V создана на эффективной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более крепкий иммунитет к COVID-19 по сравнению с другими вакцинами.

Российская вакцина безопасна и не вызывает сильной аллергии. Цена “Спутник V” – около 10 долларов за инъекцию, что делает препарат доступным для всех стран.



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