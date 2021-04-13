 

Мнение: Солидарность

13.04.2021, 10:40, Разное
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"Сенатор" Косачёв назвал нытьем недовольство людей, кого власть жестко кинула с отдыхом в Турции. Нужно проявлять гражданскую солидарность – зачем ездить в страну, которая не признает Крым?

Пафос "сенатора" выглядит особенно анекдотично на фоне строительства Россией атомной станции в Аккую, прокачкой газа по Турецкому потоку и прочих добрососедских и партнерско-союзнических отношений между Кремлем и Анкарой. "Вы не понимаете, это другое".

Солидарность предлагается проявлять гражданам, а деньги считать будут путинские "бенефициары". Они деньги зарабатывают, им проявлять всякую фигню некогда.

Поговорка про бомбардировку Воронежа выглядит как никогда актуальной. Хотели наказать турок – отбомбились по своим людям. Эта шпана по-другому все равно не умеет. Хотя, конечно, какие, к черту, они "свои" люди? Так, субстрат. Рентный ресурс. "Новая нефть". "Свои" у них – другие.

Источник: Эль Мюрид



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