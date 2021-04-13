На автосалоне в Шанхае представят электрический Zhiji L7

Китайская компания Zhiji Auto официально представит новый электрокар L7.

Презентация состоится в рамках предстоящего автосалона в Шанхае. Данный автомобиль способен преодолеть на электротяге до 1000 километров. Начало продаж запланировано на 2022 год. Особенностью электрокара называют беспроводную зарядку с мощностью 11 кВт. Электрокар L7 получил 12 камер, радары и датчики, которые позволяют достичь максимальной защиты.

Мощность установленного электрического агрегата достигает 540 л.с. Кроме того, автомобиль может разогнаться до сотни за 3,9 секунды. В салоне автомобиля установили деревянные вставки, а также другие дорогие материалы отделки. Остальные достоинства будут озвучены в рамках презентации.