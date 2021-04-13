Skoda показала обновленный кроссовер Kodiaq накануне дебюта в 2021 году

Чешский автомобильный гигант Skoda опубликовал тизер, посвященный обновленному кроссоверу Skoda Kodiaq.

Вместе с тем данный автомобиль покажут публике уже завтра. Презентация состоится в формате онлайн-показа из-за существующей угрозы заражения коронавирусом. Автомобиль отличается новой светодиодной оптикой и стильными задними фонарями. Пока сведения о салоне отсутствуют, однако предполагается применение модернизированного рычага КПП, а также нового мультимедийного комплекса.

Что касается технических параметров, то новая модель может получить ряд новых моторов, однако их детали умалчиваются. Вместе с тем поступление нового кроссовера Kodiaq на российский рынок ожидают лишь к концу текущего года. Остальные подробности пока удерживаются в тайне до презентации.