 

Новый кроссовер Toyota Crown показали на первых фото

13.04.2021, 10:32, Новости дня
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Японский бренд Toyota в скором времени выпустит полноразмерный кроссовер под названием Crown.

Продажи начнут изначально только на китайском рынке. Вместе с тем ожидать появления полностью нового автомобиля не приходится, так как готовящаяся новинка представляется собой модернизированный паркетник Toyota Highlander. Серийный выпуск кроссовера Crown наладят на совместном предприятии FAW-Toyota.

Кроме того, новая модель получит гибридную силовую установку с суммарной мощностью 192 л.с. Официальная премьера кроссовера состоится уже на следующей неделе в рамках автосалона в Шанхае. Производитель пока умалчивает точную дату выхода паркетника на китайском рынке.



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