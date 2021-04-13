 

Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному

13.04.2021, 10:30, Новости дня
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Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что РФ имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».

«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.

«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.

Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.

До этого президент РФ Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.



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