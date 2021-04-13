ФСИН опровергла принадлежность ведомству заблокированной группы во «ВКонтакте»

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что заблокированная в соцсети «ВКонтакте» группа имеет к ней какое-либо отношение, информирует пресс-служба ведомства.

«В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН в социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

ФСИН неоднократно направляла в администрацию «ВКонтакте» письма с просьбой удалить данную страницу – кому она принадлежит, служба не знает.

Ранее администрация «ВКонтакте» сообщила, что заблокировала официальное сообщество ФСИН до выяснения обстоятельств, связанных со сбором пожертвований.