Euronews – олени в Швеции страдают от активности туристов

Туристы в Швеции мешают жить оленям: по словам местных оленеводов, отдыхающие всё чаще занимают пастбища, изначально предназначавшиеся для выпаса животных. Это вызывает недовольство среди саамов, которые традиционно занимаются оленеводством и жалуются, что теперь многие олени пропадают, а телят рождается всё меньше, передаёт Euronews.

Туризм становится серьёзной проблемой для шведских оленеводов: в третьей по площади стране ЕС путешественники и любители спорта на природе всё чаще занимают земли, которые используются как пастбища. Это вызывает недовольство представителей народа саамов в Емтланде.

ЙОНАС КРАЙК, оленевод: Олени не отдыхают. Телят становится всё меньше, многие олени пропадают. Саамская деревня оказалась в конфликте с туристической отраслью. У нас больше прав на эту землю, этой землёй владеет не государство.

Представители туристического бизнеса не хотят отказываться от своих проектов в Емтланде. Этот регион Швеции издавна известен как настоящая мекка летнего отдыха, подчёркивают в Национальном совете по туризму.

МАРИЯ ПЕРССОН, член Национального совета по туризму: Мы работаем здесь с 1885 года. И хотим и дальше проводить здесь наши мероприятия на свежем воздухе в том или ином виде.

Отчасти возникший конфликт объясняют особенностью расселения людей в Швеции: плотность населения в некоторых регионах особенно высока, в то время как значительные территории остаются практически безлюдными.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.