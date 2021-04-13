 

Euronews – олени в Швеции страдают от активности туристов

13.04.2021, 10:26, Новости дня
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Туристы в Швеции мешают жить оленям: по словам местных оленеводов, отдыхающие всё чаще занимают пастбища, изначально предназначавшиеся для выпаса животных. Это вызывает недовольство среди саамов, которые традиционно занимаются оленеводством и жалуются, что теперь многие олени пропадают, а телят рождается всё меньше, передаёт Euronews.

Туризм становится серьёзной проблемой для шведских оленеводов: в третьей по площади стране ЕС путешественники и любители спорта на природе всё чаще занимают земли, которые используются как пастбища. Это вызывает недовольство представителей народа саамов в Емтланде.

ЙОНАС КРАЙК, оленевод: Олени не отдыхают. Телят становится всё меньше, многие олени пропадают. Саамская деревня оказалась в конфликте с туристической отраслью. У нас больше прав на эту землю, этой землёй владеет не государство.

Представители туристического бизнеса не хотят отказываться от своих проектов в Емтланде. Этот регион Швеции издавна известен как настоящая мекка летнего отдыха, подчёркивают в Национальном совете по туризму.

МАРИЯ ПЕРССОН, член Национального совета по туризму: Мы работаем здесь с 1885 года. И хотим и дальше проводить здесь наши мероприятия на свежем воздухе в том или ином виде. 

Отчасти возникший конфликт объясняют особенностью расселения людей в Швеции: плотность населения в некоторых регионах особенно высока, в то время как значительные территории остаются практически безлюдными.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.



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