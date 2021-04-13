 

Ученые опровергли важность завтрака для желающих похудеть

13.04.2021, 10:24, Разное
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Учёные из Университета Монаша в Австралии опровергли важность завтрака для людей, желающих похудеть. Они отметили, что плотный приём пищи утром провоцирует поглощение большего числа калорий в течение дня.
Завтрак традиционно считается самым важным приёмом пищи и ему уделяется особое внимание во всех диетах. Несмотря на это, исследователи ставят под сомнение полезность плотного завтрака для людей, которые пытаются похудеть. Ревматолог и соавтор нового исследования Флавия Чикуттини объяснила, что они изучили разные объёмы принимаемой пищи после пробуждения. Оказалось, что те, кто плотно позавтракал, съедал в среднем на 260 калорий в день больше, чем те, кто отдавал предпочтение более лёгкому завтраку.

Эксперт считают, что снижение объёма завтрака помогает людям в целом съедать меньше калорий в день и это ведёт к похудению. Несмотря на такие результаты, специалисты крайне не рекомендуют самостоятельно изменять свой рацион и голодать утром. Они объяснили, что результаты их исследования следует рассматривать с осторожностью. Если же человек решит изменить количество принимаемой пищи, то лучше всего обратиться за помощью к диетологу, который поможет составить правильный и сбалансированный рацион на каждый день.

Источник: ufatime.ru



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