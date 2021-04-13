 

«Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

13.04.2021, 10:24, Разное
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Эксперты из Университета Гетенборга установили, что «Ледник Судного дня» а Антарктиде начал стремительно таять. Обнаружить изменения учёные смогли благодаря подводному исследования льда.
Исследователи воспользовались новой беспилотной подводной лодкой «Ран», чтобы внимательно изучить ледник «Судный день» и сравнить скорость его таяния с прогнозами. Оказалось, что под поверхностью льда скрываются маленькие каналы, по которым тёплая и солёная вода попадает из залива Пайн-Айленд. Учёные считали приток воды оттуда заблокированным хребтом, но подводное изучение указало на ошибочность этих суждений. В итоге тёплая и солёна вода ещё сильнее размывает ледник, ускоряя его таяние.

Новое открытие серьёзно сказывается на прогнозах учёных относительно «Ледника Судного дня». Исследователи отмечают, что вода вымывает места крепления льда с морским дном. Не исключено, что в ближайшем будущем лёд полностью растает и огромная масса ледника двинется вверх по течению. Как именно это скажется на климате Земли климатологи пока не сообщают.

Источник: ekovolga.com



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