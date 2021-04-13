Ученые из Стэнфорда выявили три волны старения организма человека

Учёные из Стэнфорда выявили три резкие волны старения организма человека. Это происходит в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Изначально предполагалось, что организм человека стареет постепенно и этот процесс не имеет пиковых значений. Учёные из Стэнфорда решили изучить кровь более 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. В частности, особое внимание удалялось белкам в крови. Их общая доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий, но были замечены сильные колебания. Эксперты внимательно изучили их и пришли к выводу, что тело человека первый раз существенно стареет в 34 года. После этого никаких серьёзных изменений в нём не происходит вплоть до 60 лет, где начинается второй этап. Третий и заключительный процесс старения, согласно теории учёных, происходит уже в 78 лет.

Несмотря на такие результаты экспериментов, учёные пока не могут точно объяснить, как именно белки в крови влияют на процесс старения и почему они меняются в конкретные временные промежутки в организме. В свою очередь научные сотрудники уверены, что в 34, 60 и 78 лет в организме происходят серьёзные изменения.

Источник: ufatime.ru