Когда в Москве отключат отопление

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13.04.2021, 10:16, Разное
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Последние дни столбики термометров показывают плюсовую температуру. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе воздух в городе прогреется до +23 градусов. В этой связи многих волнует вопрос, когда отключат отопление в Москве.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты уже готовят системы теплоснабжения к окончанию холодного сезона. Он уточнил, что работы ведутся на насосно-перекачивающих станциях, тепловых пунктах, а также квартальных и районных станциях.

Согласно правилам, решение об отключении отопления в зданиях принимается, если в течение пяти дней температура воздуха составляет +8 градусов и выше. Процесс разбит на несколько этапов и занимает до пяти дней. Заммэра отметил, что батареи остынут более чем в 74 тысячах зданий города.

Сначала тепло перестанут давать на административные и промышленные объекты. Затем – в жилые дома, детские сады, учебные заведения и лечебные учреждения. Бирюков добавил, что после завершения отопительного сезона в столице начнут готовить сети к следующему осенне-зимнему периоду.

Так, когда отключат отопление в Москве? “Дни.ру” считают, что горожанам осталось ждать недолго: это произойдет в ближайшие дни.



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