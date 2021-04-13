 

Звезда “Один дома” Маколей Калкин дал сыну женское имя

13.04.2021, 9:44, Разное
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Сын 40-летнего актера Маколея Калкина и его возлюбленной, 33-летней актрисы Бренды Сонг появился на свет чуть больше недели назад, 5 апреля, в Лос-Анджелесе. Однако о радостном событии пара сама сообщила американскому изданию Esquire только накануне вечером. Знаменитые родители дали своему первенцу необычное для мальчика имя – Дакота. Это дань памяти сестры Маколея, которая трагически погибла в декабре 2008 года. Девушку сбил автомобиль, ей было 29 лет.

Мы невероятно рады,

– прокомментировал актер рождение сына.

Бренда Сонг и Маколей Калкин

Маколей и Бренда вместе больше трех лет, они познакомились в Таиланде на съемках фильма “Мальчишник в Таиланде” в 2017 году и вскоре начали встречаться. Меньше чем через год звезда фильма “Один дома” в телеинтервью заговорил о своих новых отношениям, и о том, что мечтает стать отцом:

Я хочу сделать пару деток. Эта девушка (Бренда – прим. ред.) что надо, так что, пожалуй, я заделаю пару деток ей. Я имею в виду, что мы уже начали практиковаться, – пошутил 37-летний актер. – Наши дети точно будут красивыми. Бренда азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские дети, это очаровательно, словно маленькие Шоны Ленноны будут бегать по моему дому (Маколей имеет в виду ребенка Джона Леннона и Йоко Оно – прим. ред.)

В прошлом году Калкин признался, что желание стать отцом стало сильнее, и они с Брендой не просто хотят, но серьезно планируют завести детей.

Я уже не тот, что прежде. Да я даже в туалет хожу по-другому. Мое тело словно спрашивает меня: “Это так выглядит предвестие смерти?” И поэтому мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле. Высчитываем дни, смотрим на время. Ведь ничто не заводит тебя больше, чем момент, когда твоя леди заходит в комнату и говорит: “Дорогой, у меня овуляция”.

Для Маколея Калкина и Бренды Сонг сын Дакота стал первенцем. Ранее Бренда встречалась в музыкантом Трэйсом Сайрусом (братом поп-звезды Майли Сайрус), и в августе 2011 года появилась новость о том, что пара ждет ребенка. Однако тогда мать Бренды, Мэй Сонг, опровергла информацию. Калкин, который в раннем возрасте стал абсолютной кинозвездой, последние годы снимается крайне редко. И хотя он заявлял о том, что окончательно покончил с кинематографом, в 2019-м сыграл в фильме “Земля перемен” вместе с Брендой. Она же известна зрителям по фильму “Социальная сеть”, а также сериалам “Куколка”, “Ки и Пил” и “Новенькая”.



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