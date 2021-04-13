 

Lexus анонсировала премьеру обновленного седана ES 19 апреля 2021 года

13.04.2021, 9:38, Новости дня
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Премиальный бренд Lexus анонсировал выход двух моделей ES и LF-Z Electrified.

Официальный дебют автомобилей состоится в ходе автосалона в Шанхае, который начнется с 19 апреля. Вместе с тем рестайлинговая версия седана пока удерживается в тайне, тогда как эксперты указывают, что автомобиль получил обновленную оптику. Что касается концептуальной модели LF-Z Electrified, то здесь применили передний привод и два электрических мотора, которые суммарно выдают 536 л.с.

С такими параметрами LF-Z Electrified сможет разогнаться до сотни за 3 секунды. Вместе с тем более точные технические параметры будут объявлены публике в рамках предстоящей презентации. Также указано, что модель Lexus UX 300e будет продаваться на британском рынке по цене от 43,9 тысяч фунтов.



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