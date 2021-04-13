В Сети опубликованы изображения салона нового Toyota Land Cruiser 300

Пользователям продемонстрировали фотографии интерьера салона обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

Вместе с тем ранее показывали схематические изображения, тогда как теперь более детально можно рассмотреть автомобиль. Напомним, новинка получила рельефный капот, крупную решетку радиатора, а также модернизированные задние фонари. Светодиодная оптика также имеет обновленный вид.

Под капотом применят 4-литровый бензиновый двигатель, а также представят версию с 3,5-литровым турбированным агрегатом, однако их мощность пока не раскрыта. Кроме того, в салоне автомобиля применят 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также более дорогие материалы отделки и цифровую приборную панель.