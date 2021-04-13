 

Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе

13.04.2021, 9:36, Новости дня
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Украинские власти в течение последних лет «плевали» на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывая их с обещанной землей, сообщила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО («антитеррористической операции», так власти Украины называли вооруженный конфликт в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила», – передает РИА «Новости» заявление Савченко в эфире телеканала «Наш».

По ее словам, инциденты, когда местные власти крадут землю у участников боевых действий на востоке страны, происходят повсеместно. «Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?», – задалась вопросом экс-депутат.

Она добавила, что после «майдана» в 2013-2014 годах многие украинцы испытывали оптимизм, поэтому на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. «В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей», – заключила Савченко.

Напомним, в воскресенье Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов».



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