Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

«Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», – передает ТАСС заявление Алиева на конференции в Баку.

По его словам, ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

«Ситуация после войны (обострение ситуации осенью прошлого года – прим. ВЗГЛЯД) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», – сообщил Алиев.

Напомним, 8 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Днем ранее Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.