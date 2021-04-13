 

Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией

13.04.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

«Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», – передает ТАСС заявление Алиева на конференции в Баку.

По его словам, ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

«Ситуация после войны (обострение ситуации осенью прошлого года – прим. ВЗГЛЯД) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», – сообщил Алиев.

Напомним, 8 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Днем ранее Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Поплавский презентовал клип в 3D виртуальной реальности на песню “Я твій Міша”

15.03 / Фонд соцстраха Украины предупредил о задержке выплат больничных и декретных

17.10 / Пересмотрена оценка размеров красного сверхгиганта Бетельгейзе

18.11 / Путин потребовал обеспечить все регионы бесплатными лекарствами от COVID-19

02.01 / В ПФР решили уведомлять россиян о размере будущей пенсии

25.08 / МИД сравнил заявления Литвы о Белоруссии с тушением пожара керосином

22.10 / Истец Шарий обратил в суд с просьбой запретить Партию Шария

28.01 / Полиция в Париже опровергла связь потерпевшего с бандой – МИД Украины

28.03 / В ЕАЭС задумались над кооперацией по производству вакцин от COVID

22.08 / Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после Второй мировой земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика