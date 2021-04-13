 

Путин подписал указ о запрете тирании и автократии

13.04.2021, 9:36, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по борьбе с тиранией и автократией.

В тексте документа, опубликованного на сайте главы государства, подчёркивается недопустимость авторитарного метода управления в современном правовом государстве, которым по умолчанию является Российская Федерация.

Указ президента подразумевает введение ответственности для лиц, занимающих должности в органах власти, за попытки введения автократии на федеральном уровне или на местах.

– Поручить правоохранительным органам и представителям других министерств и ведомств своевременно выявлять управленцев с тоталитарными намерениями, оповещать о них руководителям более высокого уровня, а также оперативно возбуждать против них уголовные дела или применять к ним дисциплинарные меры, – отмечается в указе.

В политсовете крупнейшей партии страны – «Единой России», заявили о полной поддержке инициативы президента.

– Тоталитаризма в стране не будет. Если мы обнаружим таких людей в партии, будем их немедленно исключать. Также партия намерена внести соответствующий законопроект в Государственную думу. Прогнозирую, что он будет проголосован единогласно, а кто откажется его поддержать, будет демонстративно изгнан из партии с учётом всех демократических процедур, – пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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