Путин подписал указ о запрете тирании и автократии
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Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по борьбе с тиранией и автократией.
В тексте документа, опубликованного на сайте главы государства, подчёркивается недопустимость авторитарного метода управления в современном правовом государстве, которым по умолчанию является Российская Федерация.
Указ президента подразумевает введение ответственности для лиц, занимающих должности в органах власти, за попытки введения автократии на федеральном уровне или на местах.
– Поручить правоохранительным органам и представителям других министерств и ведомств своевременно выявлять управленцев с тоталитарными намерениями, оповещать о них руководителям более высокого уровня, а также оперативно возбуждать против них уголовные дела или применять к ним дисциплинарные меры, – отмечается в указе.
В политсовете крупнейшей партии страны – «Единой России», заявили о полной поддержке инициативы президента.
– Тоталитаризма в стране не будет. Если мы обнаружим таких людей в партии, будем их немедленно исключать. Также партия намерена внести соответствующий законопроект в Государственную думу. Прогнозирую, что он будет проголосован единогласно, а кто откажется его поддержать, будет демонстративно изгнан из партии с учётом всех демократических процедур, – пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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